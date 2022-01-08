Transfermarkt оновив ціни на українських гравців, які виступають у Бельгії

Джерело - Чемпіон.
Декілька українських гравців, які грають у чемпіонаті Бельгії, отримали свої нові ринкові показники.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Найдорожчими є Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Роман Безус.
Вартість українських футболістів з чемпіонату Бельгії:
Едуард Соболь (Брюгге) - €3,2 млн
Богдан Михайличенко (Андерлехт) - €2 млн
Роман Безус (Гент) - €1,8 млн
Мар'ян Швед (Мехелен) - €0,9 млн
Микола Кухаревич (Ауд-Хеверле Левен) - €0,45 млн
Олександр Філіппов (Сент-Трейден) - €0,4 млн
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