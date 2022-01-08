Transfermarkt оновив ціни на українських гравців, які виступають у Бельгії

Соболь залишається найдорожчим з українців

Джерело - Чемпіон.

Декілька українських гравців, які грають у чемпіонаті Бельгії, отримали свої нові ринкові показники.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Найдорожчими є Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Роман Безус.

Вартість українських футболістів з чемпіонату Бельгії:

Едуард Соболь (Брюгге) - €3,2 млн

Богдан Михайличенко (Андерлехт) - €2 млн

Роман Безус (Гент) - €1,8 млн

Мар'ян Швед (Мехелен) - €0,9 млн

Микола Кухаревич (Ауд-Хеверле Левен) - €0,45 млн

Олександр Філіппов (Сент-Трейден) - €0,4 млн

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Transfermarkt Россия 🇷🇺 (@transfermarkt_ru_official)

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua