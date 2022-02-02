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Делф про Миколенка: Твоя англійська краща, ніж була у Зінченка

Сьогодні 18:17 312 0
Делф про Миколенка: Твоя англійська краща, ніж була у Зінченка

Джерело - YouTube.

Англійська Віталія Миколенка набагато краща ніж була в Олександра Зінченка, коли той переходив у Манчестер Сіті.

Про це розповів хавбек Евертона Фабіан Делф.

"Коли я познайомився з ним, він сказав, що багато чого розуміє англійською, але поки важко говорити. Але я сказав йому: "Не переживай. Коли я був у Сіті, ми підписали молодого українця з прізвищем Зінченко, і твоя англійська набагато краща, ніж його", - заявив гравець.

"Якщо серйозно, то скаузерський акцент важкий до розуміння. Я впевнений що з його підходом невдовзі він чудово розмовлятиме англійською", - сказав Делф.

Також Миколенко розповів, від чого розплакалася його дівчина в другий день перебування в Ліверпулі.

Нагадаємо, Миколенко став футболістом Евертона в перший день 2022 року та підписав контракт на 4,5 роки. Захисник встиг зіграти дві гри за Ірисок - в Кубку Англії проти Халла (перемога - 2:3) і в АПЛ проти Норвіча (поразка - 1:2).

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