Хочу в Київ: Дівчина Миколенка розплакалась на другий день перебування в Ліверпулі

Джерело - Чемпіон.

Уже на другий день перебування в Ліверпулі дівчина Віталія Миколенка - Вікторія зі сльозами на очах заявила, що хоче додому в Київ.

Про це розповів футболіст збірної України та Евертона в ексклюзивному інтерв'ю Владі Седан.

"Ми були на базі. З нами дуже швидко розмовляли наші помічники, я дещо розумів, дещо додумував. Дивлюся Віка сидить з червоним обличчям. Я запитав, що сталося, а вона розплакалась і сказала, що хоче додому. Я подумав, у готель, де ми жили перший час, виявилось у Київ", - сказав з посмішкою Миколенко.

Сам ж Вікторія пояснила це стресом нерозуміння ліверпульської англійської мови.

Нагадаємо, Миколенко став футболістом Евертона в перший день 2022 року та підписав контракт на 4,5 роки. Захисник встиг зіграти дві гри за Ірисок - в Кубку Англії проти Халла (перемога - 2:3) і в АПЛ проти Норвіча (поразка - 1:2).