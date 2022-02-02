Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2807 3
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 125
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 274
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 206
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 381
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29015 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 594
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 63959 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11508 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 24114
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Хочу в Київ: Дівчина Миколенка розплакалась на другий день перебування в Ліверпулі

Сьогодні 12:55 272 0
Хочу в Київ: Дівчина Миколенка розплакалась на другий день перебування в Ліверпулі

Джерело - Чемпіон.

Уже на другий день перебування в Ліверпулі дівчина Віталія Миколенка - Вікторія зі сльозами на очах заявила, що хоче додому в Київ.

Про це розповів футболіст збірної України та Евертона в ексклюзивному інтерв'ю Владі Седан.

"Ми були на базі. З нами дуже швидко розмовляли наші помічники, я дещо розумів, дещо додумував. Дивлюся Віка сидить з червоним обличчям. Я запитав, що сталося, а вона розплакалась і сказала, що хоче додому. Я подумав, у готель, де ми жили перший час, виявилось у Київ", - сказав з посмішкою Миколенко.

Сам ж Вікторія пояснила це стресом нерозуміння ліверпульської англійської мови.

Нагадаємо, Миколенко став футболістом Евертона в перший день 2022 року та підписав контракт на 4,5 роки. Захисник встиг зіграти дві гри за Ірисок - в Кубку Англії проти Халла (перемога - 2:3) і в АПЛ проти Норвіча (поразка - 1:2).

Коментарі ()
Популярне зараз
Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою 23626
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 63959 5
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19843
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29015 1
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24114
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 19621
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11277
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 23478
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 2380 1
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 1791
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 19783
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 21570 2