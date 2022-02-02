Минай підписав двох досвідчених гравців

Минай оголосив про підписання перших новачків у зимове міжсезоння.

Гравцями Миная стали нападник Юрій Коломоєць і воротар Олександр Бандура.

31-річний Коломоєць пограв у Олександрії, Ворсклі, Левадії (Естонія) та МТК (Угорщина). Останнім клубом нападника було Полісся.

35-річний Бандура виступав за Суми, Таврію, донецький Металург, кам’янську Сталь, Львів востаннє грав за Рух у складі якого у першій частині сезону провів 6 матчів в УПЛ.

Футболісти вже тренуються з командою в Туреччині та готуються до другої частини чемпіонату.

Раніше Шаран анонсував підсилення Миная.