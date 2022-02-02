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Минай оголосив про перехід Коломойця та Бандури

Сьогодні 13:37 127 0
Минай підписав двох досвідчених гравців
Минай оголосив про перехід Коломойця та Бандури
#Юрій Коломоєць, #Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Бандура

Джерело - fcminaj.com.

Минай оголосив про підписання перших новачків у зимове міжсезоння.

Гравцями Миная стали нападник Юрій Коломоєць і воротар Олександр Бандура.

31-річний Коломоєць пограв у Олександрії, Ворсклі, Левадії (Естонія) та МТК (Угорщина). Останнім клубом нападника було Полісся.

35-річний Бандура виступав за Суми, Таврію, донецький Металург, кам’янську Сталь, Львів востаннє грав за Рух у складі якого у першій частині сезону провів 6 матчів в УПЛ.

Футболісти вже тренуються з командою в Туреччині та готуються до другої частини чемпіонату.

Раніше Шаран анонсував підсилення Миная.

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Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

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