Шаран анонсував підсилення Миная

Минай готує підсилення складу під час зимового трансферного вікна.

Про це розповів головний тренер закарпатської команди Володимир Шаран у коментарі Футбол NEWS.

"Хахльов та Месхі нещодавно перехворіли і займатимуться індивідуально. Усі інші гравці здорові та готові працювати. Ми розглядаємо новачків на кожну позицію, але які з них будуть – поки що невідомо. Сподіваємось, що вони будуть. Зараз у нас 22 гравці: три воротарі та 19 польових. На зборах приєднаються ще 3-4 футболісти.

У нас буде по два тренування на день до 10 лютого. Четвертого, сьомого і десятого числа ми зіграємо контрольні матчі. 11-го – вихідний, 12-го – тестування, а 17-го, 19-го та 20-го знову заплановані поєдинки", – сказав Шаран.