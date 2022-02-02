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Палмейрас розірвав контракт з екснападником Шахтаря

Сьогодні 11:26 191 0
Луїс Адріано став вільним агентом
Палмейрас розірвав контракт з екснападником Шахтаря
#Бразилія, #Палмейрас, #Шахтар, #Луїс Адріано

Джерело - sport.ua.

Палмейрас домовився про дострокове розірвання контракту з 34-річним форвардом Луїсом Адріано.

Про це повідомляє Estadão.

Переговори тривали кілька тижнів. Футболіст хотів одразу отримати всю належну йому до кінця контракту суму, але клуб наполіг на її частині, і в результаті сторони дійшли згоди.

Луїс Адріано мав одну з найвищих зарплат у Палмейрасі, через що клуб зумів суттєво розвантажити відповідну відомість.

Останнім часом форвард тренувався окремо від першої команди, але готовий був доопрацювати свій контракт, розрахований до грудня 2023 року, повністю. Керівництво Палмейраса вважало, що більше не потребує послуг Луїса Адріано, і шукало шляхи позбутися непотрібного гравця.

Нагадаємо, стала відома зарплата Луїса Адріано у Палмейрасі.

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