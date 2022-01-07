Адріано може залишити стан тріумфатора Кубка Лібертадорес

Колишній форвард Шахтаря Луїс Адріано, котрий нині перебуває на контракті у Палмейрасі, стурбований пошуком нового клубу.

Про це повідомляє Portal do Colorado.

У Палмейрасі вже сповістили 34-річного нападника, що на нього не чекають у першій команді, коли вона відновить тренування в січні.

У зв'язку з цим Адріано контактує з іншими клубами на предмет трансферу, і поки що найімовірнішим виглядає його повернення до рідного Інтернасьонала.

Зазначається, що Палмейрас готовий відпустити Луїса безкоштовно, якщо новий клуб домовиться з гравцем про зарплату. Нинішній оклад Адріано дорівнює 1 мільйону бразильських реалів на місяць, що еквівалентно 155 тисячам євро.

В Інтернасьоналі встановлено стелю зарплат, яка становить 600 тисяч євро, а тому Палмейрасу доведеться або покрити частину окладу форварда на термін дії оренди, або ж шукати для Адріано інший клуб.