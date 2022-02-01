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УЄФА прийняло рішення щодо трансферного бану Карпат

Сьогодні 10:55 126 0
Карпати можуть продовжити свою трансферну діяльність
УЄФА прийняло рішення щодо трансферного бану Карпат
#Карпати, #Футбольні трансфери, #УЄФА

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила не обмежувати трансферну діяльність Карпат, про що повідомила львівський клуб.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Актуально: УЄФА може накласти трансферний бан на Карпати

Черговим зимовим новачком львів'ян став захисник Андрій Маркович, який останніми роками виступав за Нимме Калью з Естонії.

Наразі на перегляді у Карпатах знаходиться лише нападник Ростислав Тарануха з Полісся. Визначитись з ним у львівському клубі обіцяють після спарингу з Агробізнесом, який відбудеться 5 лютого.

Раніше у Карпатах відреагували на можливий трансферний бан від УЄФА.

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