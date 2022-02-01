УЄФА прийняло рішення щодо трансферного бану Карпат

Карпати можуть продовжити свою трансферну діяльність

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішила не обмежувати трансферну діяльність Карпат, про що повідомила львівський клуб.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

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Черговим зимовим новачком львів'ян став захисник Андрій Маркович, який останніми роками виступав за Нимме Калью з Естонії.

Наразі на перегляді у Карпатах знаходиться лише нападник Ростислав Тарануха з Полісся. Визначитись з ним у львівському клубі обіцяють після спарингу з Агробізнесом, який відбудеться 5 лютого.

Раніше у Карпатах відреагували на можливий трансферний бан від УЄФА.