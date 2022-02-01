Джерело - AS.
Барселона не зможе включити всіх новачків команди у заявку на плей-оф Ліги Європи.
Про це повідомляє AS.
Взимку склад каталонського клубу поповнили Дані Алвес, Ферран Торрес та Адама Траоре. Незабаром синьо-гранатові мають оформити перехід П'єра-Емеріка Обамеянга.
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Згідно з правилами УЄФА, Барса зможе дозаявити лише трьох футболістів. До складу точно увійде Торрес, а також, найімовірніше, Алвес.
Нагадаємо, борг Барселони становить більше 1 мільярда євро.