Траоре або Обамеянг не потраплять у склад

Джерело - AS.

Барселона не зможе включити всіх новачків команди у заявку на плей-оф Ліги Європи.

Про це повідомляє AS.

Взимку склад каталонського клубу поповнили Дані Алвес, Ферран Торрес та Адама Траоре. Незабаром синьо-гранатові мають оформити перехід П'єра-Емеріка Обамеянга.

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Згідно з правилами УЄФА, Барса зможе дозаявити лише трьох футболістів. До складу точно увійде Торрес, а також, найімовірніше, Алвес.

Нагадаємо, борг Барселони становить більше 1 мільярда євро.