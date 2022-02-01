Борг Барселони становить більше 1 мільярда євро

Збиток становить 481 мільйон євро

Джерело - офіційний сайт Барселони.

Рада директорів Барселони доручила аудиторській компанії Deloitte провести аналіз фінансового стану клубу за підсумками роботи команди колишнього президента каталонців Жозепа Бартомеу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Компанія вивчила кошти, якими може розпоряджатися клуб, та його борги.

В результаті аналізу з'ясувалося, що борг Барси становить 1,173 мільярда євро, збиток – 481 мільйон євро, а зарплатний фонд на 40% вищий, ніж у інших ТОП-клубів.

Нагадаємо, Барселона зекономила на зарплатах 159 млн євро.