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Реал підпише Толіссо безкоштовно влітку

Сьогодні 18:03 154 0
Француз може покинути Баварію на правах вільного агента
Реал підпише Толіссо безкоштовно влітку
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Толіссо, #Футбольні трансфери

Джерело - AS.

Центральний півзахисник Корантен Толіссо може залишити Баварію на правах вільного агента влітку.

Про це повідомляє AS.

Інтерес до 27-річного хавбека проявляє Реал. Мадридський клуб хоче діяти в схожому стилі, що і під час підписання контракту із захисником Давідом Алабою, який також залишив Баварію безкоштовно.

Головний тренер мюнхенців Юліан Нагельсман хоче, щоб француз залишився в команді.

У Реалі ж вважають, що француз стане хорошим підсиленням для півзахисту, адже Лука Модрич та Тоні Кроос – вікові футболісти.

Нагадаємо, Севілья хоче безплатно підписати зірку Реала.

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