Француз може покинути Баварію на правах вільного агента

Джерело - AS.

Центральний півзахисник Корантен Толіссо може залишити Баварію на правах вільного агента влітку.

Про це повідомляє AS.

Інтерес до 27-річного хавбека проявляє Реал. Мадридський клуб хоче діяти в схожому стилі, що і під час підписання контракту із захисником Давідом Алабою, який також залишив Баварію безкоштовно.

Головний тренер мюнхенців Юліан Нагельсман хоче, щоб француз залишився в команді.

У Реалі ж вважають, що француз стане хорошим підсиленням для півзахисту, адже Лука Модрич та Тоні Кроос – вікові футболісти.

Нагадаємо, Севілья хоче безплатно підписати зірку Реала.