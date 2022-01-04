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У Карпатах відреагували на можливий трансферний бан від УЄФА

Сьогодні 14:11 275 0
Степан Юрчишин прокоментував чутки про покарання від Союзу європейських асоціацій, яке нібито можуть накласти за борги старих Карпат.
У Карпатах відреагували на можливий трансферний бан від УЄФА
#Карпати

Джерело - tribuna.com.

Карпати не отримували від УЄФА жодних повідомлень щодо обмеження трансферної діяльності.

Про це розповів директор львівського клубу Степан Юрчишин.

"Менше слухайте, що там пишуть, я вас дуже прошу. Жоден лист нам від УЄФА не надходив. Ми – новостворений клуб Карпати.

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Я не знаю, хто там і що пише. У нас все добре. Ніхто до нас не звертався. Є ще КПФ Карпати, всі питання до них", – відзначив Юрчишин.

Нагадаємо, в УЄФА вважають нові Карпати правонаступниками старих, які минулого сезону зникли з футбольної карти України. Львівський клуб запевняє, що не має жодного відношення до старого однойменного колективу.

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