У Карпатах відреагували на можливий трансферний бан від УЄФА

Карпати не отримували від УЄФА жодних повідомлень щодо обмеження трансферної діяльності.

Про це розповів директор львівського клубу Степан Юрчишин.

"Менше слухайте, що там пишуть, я вас дуже прошу. Жоден лист нам від УЄФА не надходив. Ми – новостворений клуб Карпати.

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Я не знаю, хто там і що пише. У нас все добре. Ніхто до нас не звертався. Є ще КПФ Карпати, всі питання до них", – відзначив Юрчишин.