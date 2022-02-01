Колос запланував сім спарингів у Туреччині

1 лютого Колос зіграє свій перший матч на зборах у Туреччині

Колос стартує на тренувальному зборі в Туреччині, в рамках якого команда відіграє 7 спарингів.

1 лютого у першому матчі український клуб зіграє з представником Сербії Радніком. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Розклад матчів:

01.02 Колос - Раднік"(Сербія)

05.02 Колос - Рудар (Чорногорія)

06.02 суперник уточнюється

11.02 Колос - Каспій (Казахстан)

12.02 Колос - Сараєво (Боснія та Герцеговина)

17.02 Колос - Самгуралі (Грузія)

17.02 Колос - Левадія (Естонія)

Раніше Колос відправив камерунського хавбека в оренду до Фінляндії.