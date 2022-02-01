Колос запланував сім спарингів у Туреччині

Джерело - koloskovalivka.com.
Колос стартує на тренувальному зборі в Туреччині, в рамках якого команда відіграє 7 спарингів.
1 лютого у першому матчі український клуб зіграє з представником Сербії Радніком. Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.
Розклад матчів:
01.02 Колос - Раднік"(Сербія)
05.02 Колос - Рудар (Чорногорія)
06.02 суперник уточнюється
11.02 Колос - Каспій (Казахстан)
12.02 Колос - Сараєво (Боснія та Герцеговина)
17.02 Колос - Самгуралі (Грузія)
17.02 Колос - Левадія (Естонія)
Раніше Колос відправив камерунського хавбека в оренду до Фінляндії.