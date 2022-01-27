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Колос відправив камерунського хавбека в оренду до Фінляндії

Сьогодні 13:11 152 0
Нгамба на правах оренди перейшов до Марієхамна
Колос відправив камерунського хавбека в оренду до Фінляндії
#Колос

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Колоса Альваро Нгамба перейшов на правах оренди до фінського клубу Марієхамн.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Орендна угода з 23-річним французом камерунського походження розрахована на один рік. Його контракт із командою з Ковалівки діє до літа 2023 року.

Нинішнього сезону Нгамба провів 5 матчів (4 в УПЛ, 1 у Кубку України), без забитих голів. До цього в Україні він також захищав кольори хмельницького Поділля.

У 2021 році Марієхамн посів 10-те місце у чемпіонаті Фінляндії.

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Допис, поширений FC Kolos Kovalivka (@fckoloskovalivka)

Раніше новачок Колоса Тотовицький заразився коронавірусом.

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