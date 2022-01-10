ПСЖ підготував короткостроковий контракт для Мбаппе

Кіліано Мбаппе може залишитися у ПСЖ

Керівництво ПСЖ за будь-яку ціну намагається продовжити угоду про співпрацю з нападником Кіліаном Мбаппе.

Про це повідомляє журналіст Адрієн Греньє у Twitter.

ПСЖ влаштує навіть короткостроковий контракт, щоб не втратити 23-річного гравця безплатно. У трансфері гравця зацікавлений Реал і сам Кіліан неодноразово заявляв, що хоче перебратися до Іспанії.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 26 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 15 асистами.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе може продовжити контракт з ПСЖ.