Джерело - Чемпіон.
Вінгер Динамо Віктор Циганков міг перейти у Монако.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Монегаски хотіли взяти півзахисника столичного клубу в оренду з опцією викупу в розмірі 20 млн євро.
Однак Віктор Циганков відмовився від переходу з двох причин. По-перше, 24-річний вінгер не має бажання продовжувати кар'єру у чемпіонаті Франції, а, по-друге, його не влаштував варіант з орендою.
У поточному сезоні Циганков провів 25 матчів за Динамо, у яких відзначився 11 голами та 4 асистами. У списку найкращих бомбардирів чемпіонату України він поступається лише Артему Довбику (14 голів).
Нагадаємо, тренер Інтера цікавився Циганковим.