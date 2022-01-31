Віктор Циганков вирішив залишитися у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Віктор Циганков міг перейти у Монако.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Монегаски хотіли взяти півзахисника столичного клубу в оренду з опцією викупу в розмірі 20 млн євро.

Однак Віктор Циганков відмовився від переходу з двох причин. По-перше, 24-річний вінгер не має бажання продовжувати кар'єру у чемпіонаті Франції, а, по-друге, його не влаштував варіант з орендою.

У поточному сезоні Циганков провів 25 матчів за Динамо, у яких відзначився 11 голами та 4 асистами. У списку найкращих бомбардирів чемпіонату України він поступається лише Артему Довбику (14 голів).

Нагадаємо, тренер Інтера цікавився Циганковим.