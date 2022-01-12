Тренер Інтера цікавився Циганковим

Наставника Інтера Сімоне Індзагі цікавився півзахисником Динамо Віктором Циганковим, коли очолював Лаціо.

Про це розповів екстренер київського клубу Олександр Хацкевич в інтерв'ю fanday.net.

"Знаю, що Сімоне Індзагі дуже цікавився Циганковим. Це було у 2018 році, коли ми зіграли 2:2 з Лаціо в Римі. Ми з ним стояли розмовляли після пресконференції, і він мені сказав, що давно стежить за Віктором. Індзагі був дуже гарної думки про нього. Але чи була офіційна пропозиція від Лаціо щодо Циганкова, я не знаю", – сказав Хацкевич.