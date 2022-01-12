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Тренер Інтера цікавився Циганковим

Сьогодні 22:15 153 0
Індзагі давно стежив за футболістом збірної України.
Тренер Інтера цікавився Циганковим
#Віктор Циганков

Джерело - fanday.net.

Наставника Інтера Сімоне Індзагі цікавився півзахисником Динамо Віктором Циганковим, коли очолював Лаціо.

Про це розповів екстренер київського клубу Олександр Хацкевич в інтерв'ю fanday.net.

"Знаю, що Сімоне Індзагі дуже цікавився Циганковим. Це було у 2018 році, коли ми зіграли 2:2 з Лаціо в Римі. Ми з ним стояли розмовляли після пресконференції, і він мені сказав, що давно стежить за Віктором. Індзагі був дуже гарної думки про нього. Але чи була офіційна пропозиція від Лаціо щодо Циганкова, я не знаю", – сказав Хацкевич.

Раніше повідомлялося, що Циганков вирішив покинути Динамо.

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