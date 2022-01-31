Мората може перейти у клуб АПЛ

Джерело - isport.ua.
Форвард Ювентуса Альваро Мората, права на якого належать Атлетіко, може перейти у клуб АПЛ.
Про це повідомляє As.
Послугами форварда зацікавився лондонський Арсенал.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хотів би бачити 29-річного гравця у своєму складі. Помічник Артети Мігель Моліна поспілкувався з Моратою щодо переходу.
Відзначається, що сам Мората хоче дограти сезон у туринському клубі та поборотися за місце у складі з новачком Ювентуса Душаном Влаховичем.
Раніше повідомлялося, що Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони.