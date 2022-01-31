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Мората може перейти у клуб АПЛ

Сьогодні 12:41 103 0
Альваро Мората може змінити клуб
Мората може перейти у клуб АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Мората, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Арсенал Лондон

Джерело - isport.ua.

Форвард Ювентуса Альваро Мората, права на якого належать Атлетіко, може перейти у клуб АПЛ.

Про це повідомляє As.

Послугами форварда зацікавився лондонський Арсенал.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета хотів би бачити 29-річного гравця у своєму складі. Помічник Артети Мігель Моліна поспілкувався з Моратою щодо переходу.

Відзначається, що сам Мората хоче дограти сезон у туринському клубі та поборотися за місце у складі з новачком Ювентуса Душаном Влаховичем.

Раніше повідомлялося, що Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони.

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