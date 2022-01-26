Головне
Динамо переграло Мурсію у контрольному матчі
Вчора 19:52 956
Лесюк - у ТОП-6 чемпіонату Європи в Арбері
Сьогодні 13:12 135
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 10:38 14896 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:19 15030
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:24 27037
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:17 11842
Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні
Вчора 19:27 292
Французький клуб підпише півзахисника Шахтаря
Вчора 19:14 772
Дженоа підписала форварда, якого вибрав Шевченко
Вчора 18:55 1214
Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо
Вчора 18:44 1523
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони

Сьогодні 10:59 220 0
Каталонці наразі не можуть собі дозволити трансфер іспанця
Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони
#Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мората, #Ювентус

Джерело - Diario Sport.

Барселона не відмовилася від ідеї підписати форварда Ювентуса Альваро Морату цієї зими.

Про це повідомляє Diario Sport.

Туринці, і Атлетіко, який має права на форварда, дають добро на його перехід у каталонську команду.

Сам Мората попросив свого агента домовитися з керівництвом синьо-гранатових щодо умов угоди.

Проте перешкодою для Барселони є фінансовий феєр-плей Ла-Ліги. Клуб поки що не може дозволити собі зарплату нападника.

Нагадаємо, Ювентус за 75 млн євро підпише Влаховича.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 11842
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 15030
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 14896 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 27037
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 57919
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 8586