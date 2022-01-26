Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони

Джерело - Diario Sport.
Барселона не відмовилася від ідеї підписати форварда Ювентуса Альваро Морату цієї зими.
Про це повідомляє Diario Sport.
Туринці, і Атлетіко, який має права на форварда, дають добро на його перехід у каталонську команду.
Сам Мората попросив свого агента домовитися з керівництвом синьо-гранатових щодо умов угоди.
Проте перешкодою для Барселони є фінансовий феєр-плей Ла-Ліги. Клуб поки що не може дозволити собі зарплату нападника.
Нагадаємо, Ювентус за 75 млн євро підпише Влаховича.