Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони

Каталонці наразі не можуть собі дозволити трансфер іспанця

Джерело - Diario Sport.

Барселона не відмовилася від ідеї підписати форварда Ювентуса Альваро Морату цієї зими.

Про це повідомляє Diario Sport.

Туринці, і Атлетіко, який має права на форварда, дають добро на його перехід у каталонську команду.

Сам Мората попросив свого агента домовитися з керівництвом синьо-гранатових щодо умов угоди.

Проте перешкодою для Барселони є фінансовий феєр-плей Ла-Ліги. Клуб поки що не може дозволити собі зарплату нападника.

Нагадаємо, Ювентус за 75 млн євро підпише Влаховича.