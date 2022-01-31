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Алієв назвав максимальну суму, яку програв у казино

Сьогодні 08:02 1025 1
Ексгравець зізнався, що він - людина азартна
Алієв назвав максимальну суму, яку програв у казино
#Олександр Алієв

Джерело - BurBuzz.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв свого часу я дуже багато грав у казино.

Про це заявив ексгравець.

"Куди витрачав гроші? На гулянки, казино, речі, машини, квартири. У мене була гарна зарплатня. Свого часу я дуже багато грав у казино. Я - людина азартна.

Скільки максимально міг програти у казино? Було $120 тисяч. За ніч.

Це у Монако чи у Києві? У Києві. У Монако ніколи не був.

Чи з Ігорем Суркісом у казино не перетинався? Ні. Я знав, куди він ходить грати, тож сам ці місця не відвідував", - сказав Алієв.

Раніше Алієв заявив, що з Мілевським хоче зіграти прощальний матч.

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