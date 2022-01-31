Алієв назвав максимальну суму, яку програв у казино

Джерело - BurBuzz.
Колишній гравець Динамо Олександр Алієв свого часу я дуже багато грав у казино.
Про це заявив ексгравець.
"Куди витрачав гроші? На гулянки, казино, речі, машини, квартири. У мене була гарна зарплатня. Свого часу я дуже багато грав у казино. Я - людина азартна.
Скільки максимально міг програти у казино? Було $120 тисяч. За ніч.
Це у Монако чи у Києві? У Києві. У Монако ніколи не був.
Чи з Ігорем Суркісом у казино не перетинався? Ні. Я знав, куди він ходить грати, тож сам ці місця не відвідував", - сказав Алієв.
Раніше Алієв заявив, що з Мілевським хоче зіграти прощальний матч.