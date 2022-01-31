Алієв: Я кодувався від алкоголю, дякую Суркісу

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв мав проблеми з алкоголем.

Про це заявив ексгравець.

"У моєму житті був алкоголь, але я й кодувався. Я цього не приховую. Велика подяка Ігорю Михайловичу Суркісу. Я міг закінчити ще раніше. Не було б того футболіста Алієва, котрого всі знають. Я дав добро президентові та приніс довідку.

Він на все закрив очі та допоміг мені знову заграти в Динамо. Так, спочатку я був у Динамо-2, але потім прийшов Сьомін і перевів мене до основної команди.

Наркотики я ніколи в житті не вживав, кокаїн та інше. Одного разу я спробував траву і зрозумів, що це не моє. Траву у нас взагалі курять усі. Я любив випити й погуляти, не приховую цього", - сказав Алієв.