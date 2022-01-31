Головне
Надаль переграв Медвєдєва у неймовірному фіналі Australian Open
Вчора 16:24 1796 2
Ювентус давав за Заварова 3 мільйони, Лобановський просив 6. Перші трансфери українців і погана аура Блохіна
Сьогодні 11:17 9041
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:57 22156
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15
Сьогодні 10:11 186321
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:30 18660 2
Динамо хоче підписати захисника Шерифа
Сьогодні 06:28 866
Спортінг орендував нападника Динамо Раміреса
Вчора 22:11 510
Сампдорія орендувала Супрягу
Вчора 21:40 722
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів
Вчора 21:37 15131
Збірна Швеції виграла чемпіонат Європи з гандболу
Вчора 21:09 697
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Алієв: Я кодувався від алкоголю, дякую Суркісу

Сьогодні 10:02 195 0
Ексгравець згадав про погані звички
Алієв: Я кодувався від алкоголю, дякую Суркісу
#Динамо Київ, #Олександр Алієв

Джерело - BurBuzz.

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв мав проблеми з алкоголем.

Про це заявив ексгравець.

"У моєму житті був алкоголь, але я й кодувався. Я цього не приховую. Велика подяка Ігорю Михайловичу Суркісу. Я міг закінчити ще раніше. Не було б того футболіста Алієва, котрого всі знають. Я дав добро президентові та приніс довідку.

Він на все закрив очі та допоміг мені знову заграти в Динамо. Так, спочатку я був у Динамо-2, але потім прийшов Сьомін і перевів мене до основної команди.

Наркотики я ніколи в житті не вживав, кокаїн та інше. Одного разу я спробував траву і зрозумів, що це не моє. Траву у нас взагалі курять усі. Я любив випити й погуляти, не приховую цього", - сказав Алієв.

Раніше Алієв заявив, що з Мілевським хоче зіграти прощальний матч.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 16828
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 22156
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: результати всіх матчів 15131
Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у ТОП-15 186321
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 18660 2
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 14042
Рекомендуємо
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 8952
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2842
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11143
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 23320
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 46560
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14052