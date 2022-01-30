Боксер дебютує у великому футболі

Джерело - Чемпіон.

35-річний український боксер Олександр Усик (19-0, 13 КО), чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі зіграє на міжсезонному турнірі Winter Cup 2022.

Про це повідомляє пресслужба ФК Полісся.

Усик зіграє за житомирське Полісся, яке виступає у Першій лізі. Турнір відбудеться у турецькому Белеку з 3 по 12 лютого. Також у турнірі візьмуть участь Верес, Чорноморець та харківський Металіст.

"Друзі, всім привіт. Мене звуть Олександр Усик, і я дебютую за команду "Полісся" Першої ліги. 3 лютого я дебютую за цю команду у Туреччині. Winter Cup 2022. Дивіться о 19:00. Всім бокс, а потім футбол", - заявив Усик у спеціальному ролику.

У першому матчі Winter Cup 2022 Полісся зіграє із Вересом.

Раніше промоутер назвав дату бою Усик - Джошуа.