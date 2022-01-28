Промоутер назвав дату бою Усик - Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа незабаром розпочне підготовку до бою проти Олександра Усика.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Думаю, що офіційна підготовка розпочнеться за два-три тижні. Про будь-які зміни в команді Джошуа оголосить сам Ентоні, і це точно станеться, коли настане час.

Дивно, що люди так цікавляться Джошуа. Ми чудово попрацювали протягом останніх років. Щодня мене запитують: "Хто новий тренер? З ким він проведе наступний бій? Де він? Що робить?" Щодо бою з Усиком, усе досить просто. Ми маємо контракт, і знайомі з усіма умовами. Єдине питання, яке залишається вирішити, – коли та де відбудеться бій.

Наразі ми хочемо провести поєдинок у квітні на Вемблі чи ще десь. Це не офіційно, тому не потрібно бігти та бронювати номери в готелях. У нас є контракт, але все ж таки ще потрібно закінчити деяку роботу", – відзначив Гірн.