Адама Траоре повернувся у Барселону

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вулвергемптона Адама Траоре на правах оренди перейшов у Барселону.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

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Раніше гравець пройшов медобстеження. Повідомлялося, що Барселона повністю виплачуватиме футболістові зарплату на період оренди. До угоди буде включено необов'язкове право викупу 26-річного футболіста за 30 млн євро.

Також, Адама та Барса погодили попередній 5-річний контракт на випадок, якщо синьо-гранатові вирішать викупити гравця у червні.

Траоре – вихованець Барселони. Нападник перебував у структурі клубу з 2004 по 2015 рік.

Нагадаємо, Барселона може підписати Обамеянга.