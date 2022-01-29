Головне
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022
Вчора 23:07 10382
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:44 3432
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 20:55 673
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:46 44465
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 20:14 16784 2
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:44 21454
Барті здолала Коллінз і виграла Australian Open 2022
Сьогодні 12:30 527
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:50 22229 1
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 00:04 14117
Рух підписав сенегальського захисника
Вчора 20:55 416
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Барселона оголосила про перехід Траоре

Сьогодні 21:27 188 0
Адама Траоре повернувся у Барселону
Барселона оголосила про перехід Траоре
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Барселона, #Вулвергемптон, #Футбольні трансфери, #Траоре, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вулвергемптона Адама Траоре на правах оренди перейшов у Барселону.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

  Актуально: Барселона визначила пріоритетну трансферну ціль

Раніше гравець пройшов медобстеження. Повідомлялося, що Барселона повністю виплачуватиме футболістові зарплату на період оренди. До угоди буде включено необов'язкове право викупу 26-річного футболіста за 30 млн євро.

Також, Адама та Барса погодили попередній 5-річний контракт на випадок, якщо синьо-гранатові вирішать викупити гравця у червні.

Траоре – вихованець Барселони. Нападник перебував у структурі клубу з 2004 по 2015 рік.

Нагадаємо, Барселона може підписати Обамеянга.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 16784 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 21454
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 22229 1
Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022 Збірна України поступилась Португалії, але вийшла до чвертьфіналу Євро-2022 10382
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 44465
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 14117
Рекомендуємо
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 31061 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 16778 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 16161
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 8371
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 3245
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 74797