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Барселона може продати Spotify права на назву Камп Ноу

Сьогодні 14:15 197 0
Каталонці шукають нових спонсорів
Барселона може продати Spotify права на назву Камп Ноу
#Барселона, #Камп Ноу

Джерело - Catalunya Ràdio.

Музичний стрімінговий сервіс Spotify може стати спонсором Барселони.

Про це повідомляє Catalunya Ràdio.

Компанія може не тільки стати титульним спонсором, а й купити права на неймінг стадіону Камп Ноу.

Арену, таким чином, можуть перейменувати на Камп Ноу Spotify. Немає інформації у тому, на який термін може бути перейменований стадіон.

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Сумарно угода зі Spotify оцінюється в 60-65 мільйонів євро.

Раніше Барселона представила проєкт реконструкції Камп Ноу.

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