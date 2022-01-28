Барселона може продати Spotify права на назву Камп Ноу

Джерело - Catalunya Ràdio.
Музичний стрімінговий сервіс Spotify може стати спонсором Барселони.
Про це повідомляє Catalunya Ràdio.
Компанія може не тільки стати титульним спонсором, а й купити права на неймінг стадіону Камп Ноу.
Арену, таким чином, можуть перейменувати на Камп Ноу Spotify. Немає інформації у тому, на який термін може бути перейменований стадіон.
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Сумарно угода зі Spotify оцінюється в 60-65 мільйонів євро.
Раніше Барселона представила проєкт реконструкції Камп Ноу.