Дебют Шевченка міг припасти на матч з Росією

Джерело - Przegląd Sportowy.

Колишній тренер Дженоа та збірної України Андрій Шевченко не очолить збірну Польщі.

Про це повідомляє Przeglad Sportowy.

Президент місцевої федерації футболу Цезарій Кулеша хотів призначити українця, проте Шевченко не зміг домовитись про розірвання контракту з Дженоа.

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Однак джерело стверджує, що це не єдина причина, чому Шевченко не буде у збірній Польщі.

Питання із призначенням українця було закрито через те, що його дебют припав би на стиковий матч ЧС-2022 з Росією, а фахівець товаришує з власником Челсі Романом Абрамовичем і часто буває в Лондоні.

Нагадаємо, Суркіс спростував інтерес Динамо до Шевченка.