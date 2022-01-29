Мората замість переходу в Барселону може опинитися в АПЛ

Альваро Мората може змінити клуб

Форвард Ювентуса Альваро Мората, права на якого належать Атлетіко, може перейти у клуб АПЛ.

Про це повідомляє Cope.

Кар'єра Морати в Ювентусі, скоріш за все, добігає кінця через майбутній прихід Душана Влаховіча.

Альваро після повернення в Атлетіко може опинитись у Ньюкаслі або Тоттенгемі – мадридці готові відпустити форварда в оренду. Цікаво, що "матрацники" при цьому відмовляють Барселоні в позиці та готові лише продати його каталонцям.

Мората зіграв 29 поєдинків у складі Ювентуса у поточному сезоні, у яких забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони.