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Мората замість переходу в Барселону може опинитися в АПЛ

Сьогодні 18:55 297 0
Альваро Мората може змінити клуб
Мората замість переходу в Барселону може опинитися в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Барселона, #Мората, #Тоттенгем, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football24.ua.

Форвард Ювентуса Альваро Мората, права на якого належать Атлетіко, може перейти у клуб АПЛ.

Про це повідомляє Cope.

Кар'єра Морати в Ювентусі, скоріш за все, добігає кінця через майбутній прихід Душана Влаховіча.

Альваро після повернення в Атлетіко може опинитись у Ньюкаслі або Тоттенгемі – мадридці готові відпустити форварда в оренду. Цікаво, що "матрацники" при цьому відмовляють Барселоні в позиці та готові лише продати його каталонцям.

Мората зіграв 29 поєдинків у складі Ювентуса у поточному сезоні, у яких забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ювентус та Атлетіко не проти переходу Морати до Барселони.

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