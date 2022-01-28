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Рух підписав сенегальського захисника

Сьогодні 20:55 60 0
Черговий трансфер Руха
Рух підписав сенегальського захисника
#Рух Львів, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ельхаджі Папе Діава

Джерело - fcrukh.com.

Рух оголосив про підписання центрального захисника Ельхаджі Папе Діава із Сенегалу.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

27-річний футболіст виступатиме за "жовто-чорних" під 6-м номером. Інші деталі угоди не розголошуються.

Останнім клубом Діава був литовський Жальгіріс. За рік в команді сенегалець став чемпіоном Литви та отримав перший досвід виступів у єврокубках, забивши гол у ворота Ференцвароша у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Рух підписав контракт з Едсоном.

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