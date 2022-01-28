Рух підписав сенегальського захисника

Черговий трансфер Руха

Рух оголосив про підписання центрального захисника Ельхаджі Папе Діава із Сенегалу.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

27-річний футболіст виступатиме за "жовто-чорних" під 6-м номером. Інші деталі угоди не розголошуються.

Останнім клубом Діава був литовський Жальгіріс. За рік в команді сенегалець став чемпіоном Литви та отримав перший досвід виступів у єврокубках, забивши гол у ворота Ференцвароша у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Рух підписав контракт з Едсоном.