Рух підписав півзахисника із Бразилії

Джерело - Чемпіон.
Львівський Рух підписав контракт з 23-річним опорним півзахисником Едсоном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У новій команді бразилець гратиме під 35-м номером.
Едсон - вихованець клубу Алекрін, який виступає в Лізі Потігуар - чемпіонаті штату. За дорослу команду гравець дебютував ще у 17-річному віці. Провівши 4 сезони в рідному клубі, Едсон перебрався у Глобо з бразильської Серії C, а вже за кілька місяців з Едсоном підписав контракт представник елітного футбольного дивізіону Бразилії ФК Баія.
За першу команду нового клубу дебютував влітку 2020-го року в чемпіонаті штату, а вже у вересні того ж року зіграв свій перший матч у бразильській Серії А проти Фламенгу.
На рахунку Едсона - 37 матчів за Баїю у всіх турнірах. Опорний півзахисник має досвід гри в Південноамериканському кубку - аналогу Ліги Європи, Кубку Бразилії та інших турнірах.
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Нагадаємо Чорноморець підписав півзахисника Руха.