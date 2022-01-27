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Рух підписав півзахисника із Бразилії

Сьогодні 14:25 164 0
Рух підписав півзахисника із Бразилії
Рух підписав півзахисника із Бразилії
#Рух

Джерело - Чемпіон.

Львівський Рух підписав контракт з 23-річним опорним півзахисником Едсоном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У новій команді бразилець гратиме під 35-м номером.

Едсон - вихованець клубу Алекрін, який виступає в Лізі Потігуар - чемпіонаті штату. За дорослу команду гравець дебютував ще у 17-річному віці. Провівши 4 сезони в рідному клубі, Едсон перебрався у Глобо з бразильської Серії C, а вже за кілька місяців з Едсоном підписав контракт представник елітного футбольного дивізіону Бразилії ФК Баія.

За першу команду нового клубу дебютував влітку 2020-го року в чемпіонаті штату, а вже у вересні того ж року зіграв свій перший матч у бразильській Серії А проти Фламенгу.

На рахунку Едсона - 37 матчів за Баїю у всіх турнірах. Опорний півзахисник має досвід гри в Південноамериканському кубку - аналогу Ліги Європи, Кубку Бразилії та інших турнірах.

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Допис, поширений ФК Рух Львів (@fc.ruh.lviv)

Нагадаємо Чорноморець підписав півзахисника Руха.

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