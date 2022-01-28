Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Вчора 13:54 1124
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 20:17 38253
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 19:32 13206
Чемпіонат Європи-2022. Україна - Португалія: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:18 628
Журавок - сьома у спринті на чемпіонаті Європи
Сьогодні 16:41 334
Визначилися фіналісти Australian Open
Сьогодні 15:45 526
Фан-тур в Глазго на матч плей-оф Шотландія – Україна в березні
Сьогодні 12:08 618
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 12:06 48349
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 12:02 10802
Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open
Сьогодні 09:00 506
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Динамо візьме Шкуріна на збір у Туреччину

Сьогодні 19:14 292 0
Троє гравців приєднаються до Динамо на другому зимовому зборі
Динамо візьме Шкуріна на збір у Туреччину
#Динамо Київ, #Ілля Забарний, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шкурін

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Захисники Олександр Караваєв та Ілля Забарний, а також нападник Ілля Шкурін, які пропустили через коронавірус перший збір Динамо, вже відновилися і будуть готові відправитися з командою на другий збір до Туреччини.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Також до команди повинні приєднатися захисник Денис Попов, який відновлюється після травми, і форвард Ерік Рамірес, який їздив до розташування національної збірної Венесуели.

Виліт на другий збір до Туреччини заплановано на ранок понеділка, 31 січня. Триватиме другий підготовчий етап до 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо може змінити клуб через можливу війну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Помер український боксер Вірчіс Помер український боксер Вірчіс 36068
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 13206
Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу Турнірні розклади групи А Євро-2022: варіанти виходу збірної України до чвертьфіналу 6329
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 48349
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 38253
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 10802
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 1628 2
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках 3879 3
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10132
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 8921
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 14651
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 15960