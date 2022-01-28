Динамо візьме Шкуріна на збір у Туреччину

Троє гравців приєднаються до Динамо на другому зимовому зборі

Захисники Олександр Караваєв та Ілля Забарний, а також нападник Ілля Шкурін, які пропустили через коронавірус перший збір Динамо, вже відновилися і будуть готові відправитися з командою на другий збір до Туреччини.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Також до команди повинні приєднатися захисник Денис Попов, який відновлюється після травми, і форвард Ерік Рамірес, який їздив до розташування національної збірної Венесуели.

Виліт на другий збір до Туреччини заплановано на ранок понеділка, 31 січня. Триватиме другий підготовчий етап до 10 лютого.

Раніше повідомлялося, що форвард Динамо може змінити клуб через можливу війну.