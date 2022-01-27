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Форвард Динамо може змінити клуб через можливу війну

Сьогодні 20:35 762 0
Форвард Динамо може змінити клуб через можливу війну
Форвард Динамо може змінити клуб через можливу війну
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #ЦСКА, #Шкурін

Джерело - sport.ua.

Орендований у московського ЦСКА форвард Динамо Ілля Шкурін може покинути клуб у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Meczyki.

ЦСКА розглядає можливість дострокового розірвання орендної угоди. Це пов'язано із загостренням політичного конфлікту між Україною та Росією та підвищенням ймовірності того, що він переросте у повномасштабну війну.

Ситуацією хоче скористатися польський Ракув. Він пропонує орендувати Шкуріна до кінця сезону із правом викупу за 1 мільйон євро.

У цьому сезоні Шкурін зіграв 11 матчів за Динамо.

Нагадаємо, Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі.

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