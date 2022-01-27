Інгулець визначився із суперниками на зборі у Туреччині

Джерело - Чемпіон.
Інгулець остаточно визначився зі спаринг-партнерами на зборі у Туреччині.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Інгулець вирішив готуватися до другої частини сезону у два етапи. Перший – з 15 по 27 січня – команда провела вдома, а другий – відбудеться у Туреччині.
На виїзді підопічні Сергія Лавриненка проведуть 7 контрольних матчів:
30 січня – ЦСКА 1948 Софія (Болгарія)
3 лютого – Чукарічкі (Сербія)
7 лютого – Діла (Грузія)
10 лютого – Медзь (Польща)
13 лютого – Астана (Казахстан)
16 лютого – Кривбас (Україна)
18 лютого – Відзев (Польща)
Нагадаємо Інгулець підписав захисника Саківа.