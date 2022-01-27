Інгулець визначився із суперниками на зборі у Туреччині

Стали відомі суперники Інгульця

Джерело - Чемпіон.

Інгулець остаточно визначився зі спаринг-партнерами на зборі у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Інгулець вирішив готуватися до другої частини сезону у два етапи. Перший – з 15 по 27 січня – команда провела вдома, а другий – відбудеться у Туреччині.

На виїзді підопічні Сергія Лавриненка проведуть 7 контрольних матчів:

30 січня – ЦСКА 1948 Софія (Болгарія)

3 лютого – Чукарічкі (Сербія)

7 лютого – Діла (Грузія)

10 лютого – Медзь (Польща)

13 лютого – Астана (Казахстан)

16 лютого – Кривбас (Україна)

18 лютого – Відзев (Польща)

Нагадаємо Інгулець підписав захисника Саківа.