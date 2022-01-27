Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Сьогодні 13:54 533
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 16:25 20379
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998
Сьогодні 15:26 8770
Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію
Сьогодні 15:24 238
Ексзахисник Динамо Самбрано потрапив у черговий скандал
Сьогодні 13:25 1439
Збірна України з біатлону прибула до Пекіна
Сьогодні 11:54 323
Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма
Сьогодні 10:24 751
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49
Сьогодні 09:55 12659
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:37 15833 2
Довбик може перейти до італійського клубу
Сьогодні 08:08 1199
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:01 794
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:45 281
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 05:26 203
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 04:00 208
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:20 233

Інгулець визначився із суперниками на зборі у Туреччині

Сьогодні 16:45 101 0
Стали відомі суперники Інгульця
Інгулець визначився із суперниками на зборі у Туреччині
#Інгулець, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Інгулець остаточно визначився зі спаринг-партнерами на зборі у Туреччині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Інгулець вирішив готуватися до другої частини сезону у два етапи. Перший – з 15 по 27 січня – команда провела вдома, а другий – відбудеться у Туреччині.

На виїзді підопічні Сергія Лавриненка проведуть 7 контрольних матчів:

30 січня – ЦСКА 1948 Софія (Болгарія)
3 лютого – Чукарічкі (Сербія)
7 лютого – Діла (Грузія)
10 лютого – Медзь (Польща)
13 лютого – Астана (Казахстан)
16 лютого – Кривбас (Україна)
18 лютого – Відзев (Польща)

Нагадаємо Інгулець підписав захисника Саківа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 12659
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 11234
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 15833 2
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 12677
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 33233
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 20379
Рекомендуємо
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8598 2
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 17037 3
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 8458 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 2785
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 2996
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 13472