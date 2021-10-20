Вартість програми модернізації оцінюється в 1,5 мільярда євро

Джерело - Чемпіон.

Барселона презентувала масштабний інфраструктурний проєкт під назвою Espai Barca.

Це грандіозна програма розрахована на оновлення інфраструктури клубу. Основна частина проєкту стосується масштабної реконструкції домашнього стадіону клубу Камп Ноу.

Вартість програми оцінюється в 1,5 мільярда євро, повідомляє Mundo Deportivo. Більше половини від цієї суми (900 млн євро) збираються витратити на модернізацію арени.

Перед Камп Ноу планують побудувати три нових будівлі, в яких розмістять готель і офіс самого клубу. Також неподалік від Камп Ноу повинні побудувати спортивну арену Палау Блауграна, розрахований на 12 тисяч місць. Реконструкція може розпочатися у 2022 році.

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів між Барселоною і Динамо відбудеться в середу, 20 жовтня, о 19:45 за київським часом, а Юнацької ліги УЄФА - в той же день о 15:00.

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