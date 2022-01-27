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Дембеле змінив свою позицію щодо Барселони

Сьогодні 22:41 177 0
Чемпіон світу схиляється до зміни клубу вже під час зимового вікна.
Дембеле змінив свою позицію щодо Барселони
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле

Джерело - football24.ua.

Хавбек Барселони Усман Дембеле може погодитись на непросте рішення, щоб врятувати пів року своєї кар'єри.

Про це повідомляє Marca.

Барселона не змогла домовитися з Дембеле щодо нового контракту, тому хотіла його продати зараз. Клуб погрожував не випускати вінгера до кінця сезону, якщо той блокуватиме трансфер. Відхід француза дозволить каталонцям звільнити купу місця у зарплатній відомості під новачків. 

Один з очевидних варіантів – ПСЖ, який може задовольнити великі апетити Дембеле.

Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.

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