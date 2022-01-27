Дембеле змінив свою позицію щодо Барселони

Чемпіон світу схиляється до зміни клубу вже під час зимового вікна.

Хавбек Барселони Усман Дембеле може погодитись на непросте рішення, щоб врятувати пів року своєї кар'єри.

Про це повідомляє Marca.

Барселона не змогла домовитися з Дембеле щодо нового контракту, тому хотіла його продати зараз. Клуб погрожував не випускати вінгера до кінця сезону, якщо той блокуватиме трансфер. Відхід француза дозволить каталонцям звільнити купу місця у зарплатній відомості під новачків.

Один з очевидних варіантів – ПСЖ, який може задовольнити великі апетити Дембеле.

Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.