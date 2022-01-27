Дембеле змінив свою позицію щодо Барселони

Джерело - football24.ua.
Хавбек Барселони Усман Дембеле може погодитись на непросте рішення, щоб врятувати пів року своєї кар'єри.
Про це повідомляє Marca.
Барселона не змогла домовитися з Дембеле щодо нового контракту, тому хотіла його продати зараз. Клуб погрожував не випускати вінгера до кінця сезону, якщо той блокуватиме трансфер. Відхід француза дозволить каталонцям звільнити купу місця у зарплатній відомості під новачків.
Один з очевидних варіантів – ПСЖ, який може задовольнити великі апетити Дембеле.
Раніше Барселона виставила Дембеле на трансфер.