Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі київське Динамо протистояло норвезькій команді Буде/Глімт.
На 20-ій хвилині бразильський легіонер Динамо Вітіньйо ударом у дальній нижній кут воріт норвезької команди відкрив рахунок. А через 18 хвилин голкіпер Динамо Бущан припустився помилки на виході і Боніфейс зрівняв рахунок. Матч завершився з рахунком 1:1.
Матч з норвежцями завершив збір Динамо в Іспанії. Раніше київська команда на зборах переграла Атлетіко Пульпіленьйо та Расінг Уніон з однаковим рахунком 4:0.
Динамо - Буде/Глімт 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 20 Вітіньйо, 1:1 - 38 Боніфейс
Динамо перший тайм: Бущан, Вівчаренко, Сирота, Боль, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньйо
Динамо другий тайм: Нещерет (Бущан 58), Кендзьора, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко 71), Шапаренко (Шепелєв 76), Буяльський, Де Пена, Циганков (Антюх 81), Гармаш.