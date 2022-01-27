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Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі

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Кияни матчем з норвежцями завершили збір в Іспанії
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

У контрольному матчі київське Динамо протистояло норвезькій команді Буде/Глімт.

На 20-ій хвилині бразильський легіонер Динамо Вітіньйо ударом у дальній нижній кут воріт норвезької команди відкрив рахунок. А через 18 хвилин голкіпер Динамо Бущан припустився помилки на виході і Боніфейс зрівняв рахунок. Матч завершився з рахунком 1:1.

Матч з норвежцями завершив збір Динамо в Іспанії. Раніше київська команда на зборах переграла Атлетіко Пульпіленьйо та Расінг Уніон з однаковим рахунком 4:0.

Контрольний матч
27 січня

Динамо - Буде/Глімт 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 20 Вітіньйо, 1:1 - 38 Боніфейс

Динамо перший тайм: Бущан, Вівчаренко, Сирота, Боль, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Вітіньйо

Динамо другий тайм: Нещерет (Бущан 58), Кендзьора, Сирота, Бурда, Вівчаренко, Сидорчук (Бражко 71), Шапаренко (Шепелєв 76), Буяльський, Де Пена, Циганков (Антюх 81), Гармаш.

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