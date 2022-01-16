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Інгулець підписав захисника Саківа

Сьогодні 13:10 120 0
Футболіст продовжить кар'єру в команді з Петрового
Інгулець підписав захисника Саківа
#Інгулець, #Саків

Джерело - Чемпіон.

Інгулець підписав контракт з захисником Тарасом Саківим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний футболіст встиг у юнацькому віці пограти за обох грандів українського футболу - спочатку за донецький Шахтар, а потім за київське Динамо. У 19 років дебютував в УПЛ у складі полтавської Ворскли, за яку зіграв в груповому турнірі Ліги Європи проти лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінгу.

Після Ворскли встиг пограти за Рух, Минай та Колос. У нинішньому сезоні провів 6 матчів у складі ковалівського клубу.

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Допис, поширений ФК "Інгулець" Петрове (@fcinhulets)

Раніше Інгулець підписав ексголкіпера Дніпра-1.

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