Джерело - Чемпіон.
Інгулець підписав контракт з захисником Тарасом Саківим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
24-річний футболіст встиг у юнацькому віці пограти за обох грандів українського футболу - спочатку за донецький Шахтар, а потім за київське Динамо. У 19 років дебютував в УПЛ у складі полтавської Ворскли, за яку зіграв в груповому турнірі Ліги Європи проти лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінгу.
Після Ворскли встиг пограти за Рух, Минай та Колос. У нинішньому сезоні провів 6 матчів у складі ковалівського клубу.
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Раніше Інгулець підписав ексголкіпера Дніпра-1.