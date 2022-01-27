В Італії гравцю запропонували набагато скромнішу зарплату

Джерело - Чемпіон.

Московському Спартаку довелося заплатити Алєксандру Кокоріну та його агенту €2 млн, щоб футболіст погодився перейти до Фіорентини.

Про це повідомляє телеграм-канал Мутко проти.

Річ у тому, що в Італії Алєксандру запропонували набагато скромнішу зарплату, ніж він отримував у Спартаку. Тому Кокорін відмовлявся їхати до табору фіалок, якщо московський клуб не покриє йому ці витрати.

Спартаку, у свою чергу, відхід Кокоріна був необхідний, щоб підписати Квінсі Промеса з Аяксу. Тому керівництво червоно-білих виплатило Олександру та його представнику €2 млн, особливо не заробивши на його трансфері до Фіорентини.

Зазначається, що трансфером Кокоріна до Фіорентини займався безпосередньо генеральний директор Спартака Євген Мележиков. Сприяли йому Франко Камоцці та Фабіо Капелло.

Раніше стало відомо, що Кокорін отримував у складі червоно-білих преміальні за дотримання правил розпорядку. Футболісту виплачували суму 22 млн рублів, якщо він не вживав алкоголь, не спізнювався, не пропускав ігри та тренування, а також не вів переговори з іншими командами. В угоді Кокоріна також було прописано бонус у розмірі €690 тис. за досягнення позначки в 15 очок за системою гол+пас за сезон.

Нагадаємо 30-річний Кокорін став гравцем Фіорентини у січні 2021 року, перейшовши з московського Спартака за €4,5 млн. Контракт Олександра з фіалками закінчується у 2024 році, інтернет-портал Transfermarkt оцінює гравця у €2 млн.

Раніше Алєксандр Кокорін став володарем ганебної футбольної премії "Футбольна урна" в номінації - "Шут року".