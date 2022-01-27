Головне
Динамо та Буде/Глімт не виявили сильнішого у контрольному матчі
Сьогодні 13:54 157
Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма
Сьогодні 10:24 447
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49
Сьогодні 09:55 12401
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:37 15747 2
Довбик може перейти до італійського клубу
Сьогодні 08:08 915
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:24 32527
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Вчора 23:10 12592
Ворскла підписала захисника збірної Північної Македонії
Вчора 22:55 767
Два роки без легенди. 26 січня загинув Кобі Браянт
Вчора 20:56 335
Рух підписав вихованця ПСВ
Вчора 18:44 584
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Контрольний матч. Динамо - Буде/Глімт: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 12:01 744
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 06:45 252
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 05:26 189
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 04:00 195
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:20 214

Спартаку довелося заплатити Кокоріну, щоб він погодився перейти до Фіорентини

Сьогодні 13:39 244 0
В Італії гравцю запропонували набагато скромнішу зарплату
Спартаку довелося заплатити Кокоріну, щоб він погодився перейти до Фіорентини
#Алєксандр Кокорін

Джерело - Чемпіон.

Московському Спартаку довелося заплатити Алєксандру Кокоріну та його агенту €2 млн, щоб футболіст погодився перейти до Фіорентини. 

Про це повідомляє телеграм-канал Мутко проти.

Річ у тому, що в Італії Алєксандру запропонували набагато скромнішу зарплату, ніж він отримував у Спартаку. Тому Кокорін відмовлявся їхати до табору фіалок, якщо московський клуб не покриє йому ці витрати.

Спартаку, у свою чергу, відхід Кокоріна був необхідний, щоб підписати Квінсі Промеса з Аяксу. Тому керівництво червоно-білих виплатило Олександру та його представнику €2 млн, особливо не заробивши на його трансфері до Фіорентини.

Зазначається, що трансфером Кокоріна до Фіорентини займався безпосередньо генеральний директор Спартака Євген Мележиков. Сприяли йому Франко Камоцці та Фабіо Капелло.

Раніше стало відомо, що Кокорін отримував у складі червоно-білих преміальні за дотримання правил розпорядку. Футболісту виплачували суму 22 млн рублів, якщо він не вживав алкоголь, не спізнювався, не пропускав ігри та тренування, а також не вів переговори з іншими командами. В угоді Кокоріна також було прописано бонус у розмірі €690 тис. за досягнення позначки в 15 очок за системою гол+пас за сезон.

Нагадаємо 30-річний Кокорін став гравцем Фіорентини у січні 2021 року, перейшовши з московського Спартака за €4,5 млн. Контракт Олександра з фіалками закінчується у 2024 році, інтернет-портал Transfermarkt оцінює гравця у €2 млн.

Раніше Алєксандр Кокорін став володарем ганебної футбольної премії "Футбольна урна" в номінації - "Шут року".

Коментарі ()
Популярне зараз
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 12401
Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії Збірна України має план на випадок поразки від Шотландії 3905
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках 2628 3
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 15747 2
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 32527
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 12592
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27176
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 31818 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 9337 19
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 13829
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 7813 3
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 8862