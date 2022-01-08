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Відомий російський футболіст отримав ганебну премію - Блазень року

Джерело - Чемпіон.

Російський нападник Фіорентини Алєксандр Кокорін став володарем ганебної футбольної премії "Футбольна урна" в номінації - "Шут року".

Про це повідомляє Calciobidoni, яке й визначає переможців.

Нагорода є сатиричною та вручається найгіршим футболістам чемпіонату Італії за підсумками календарного року.

Кокорін виграв категорію Jolly (блазень, посміховисько), набравши 53,21 відсотка голосів. Він випередив Адріана Рабьо (Ювентус, 22,02 відсотка) та Сімі (Салернітана, 9,17).

Лауреатом самої премії "Золота урна" як найгірший гравець став півзахисник Ювентуса Аарон Ремсі. Він набрав 23,58 відсотка голосів і випередив Ведата Мурікі (Лаціо, 22,54). Третім став півзахисник Ювентуса Артур Мело (15,75).

Кокорін перейшов до "Фіорентини" зі "Спартака" за 4,5 мільйона євро. Контракт російського форварда з італійським клубом розрахований до 2024 року.

Кокорін цього сезону провів п'ять матчів за "Фіорентину" і не відзначився результативними діями. У недавньому двосторонньому матчі він зробив дубль та віддав гольовий пас.

Нагадаємо, Кокорін більше прославився не на футбольному полі, а поза ним. У 2019 році його разом з іншим футболістом Павлом Мамаєвим засудили за побиття чиновника в одній із московських кав'ярень.

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