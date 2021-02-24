Колишнього бека Динамо звинувачують в тому, що він збив людину і втік з місця ДТП

Самбрано потрапив у неприємну історію в Аргентині

Колишній центральний захисник Динамо Карлос Самбрано, який нині грає за Бока Хуніорс, потрапив у неприємну історію в Аргентині.

Про це повідомляє La Nacion.

Інцидент стався пізно ввечері 2 лютого в районі Сан-Крістобаль столиці Аргентини Буенос-Айреса. Автомобіль Audi A4 збив мотоцикліста, який працює кур'єром в одному з місцевих ресторанів, після чого водій машини не зупинився, не надав потерпілому першу допомогу, а продовжив рух, поїхавши у невідомому напрямку.

Співробітники поліції незабаром знайшли Audi A4 з перуанськими номерами припаркованим на стоянці в 400 метрах від місця скоєння ДТП. На автомобілі були характерні сліди пошкоджень, проте ні водія, ні когось з пасажирів в салоні не виявилося.

На наступний день потерпілий написав заяву в поліцію, в якій зазначив, що його збив водій на Audi A4, який скоїв безрозсудний маневр після різкого повороту на 90 градусів. Також кур'єр написав, що відразу після падіння на землю він почув, як автомобіль різко прискорився і залишив місце події, а допомогу йому надавали випадкові перехожі.

Розшукові заходи допомогли встановити особу водія автомобіля Audi A4. Ним виявився перуанський захисник Бока Хуніорс Карлос Самбрано, який не став заперечувати факт того, що він збив людину, але категорично протестує проти інкримінованої йому втечі з місця ДТП. За версією Самбрано, він після події залишався в машині, а людина, яка їхала на пасажирському сидінні в його машині, спілкувалася з потерпілим і офіцером поліції до того моменту, поки останній не повідомив, що пошкодження не виявилися дуже серйозними, і відправки потерпілого в лікарню.

Очікується, що найближчим часом за фактом події буде завершено слідство, а справу передадуть до суду.

Нагадаємо, в кінці 2019 року Карлос Самбрано, який на той момент перебував ще на контракті в Динамо, був звинувачений в насильстві по відношенню до жінок, одна з яких, до того ж, виявилася неповнолітньою.

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