Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо проявляє інтерес до 26-річного півзахисника Гоффенгайма та збірної Сербії Міята Гачиновича.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Також хавбеком цікавляться Кадіс та Салернітана. Італійська команда хотіла б орендувати гравця.
Гачинович грає в Гоффенгаймі з літа 2020 року, але цього сезону більше сидить на лаві запасних (6 матчів у сезоні, 1 асист).
Також у його активі 17 матчів за збірну Сербії, у складі якої забив 2 м'ячі. Transfermarkt оцінює атакуючого півзахисника у 2,8 млн євро.
Нагадаємо Суркіс спростував інтерес Динамо до Шевченка.