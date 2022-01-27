Динамо цікавиться хавбеком Гоффенгайма

Також гравцем цікавляться Кадіс та Салернітана

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо проявляє інтерес до 26-річного півзахисника Гоффенгайма та збірної Сербії Міята Гачиновича.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Також хавбеком цікавляться Кадіс та Салернітана. Італійська команда хотіла б орендувати гравця.

Гачинович грає в Гоффенгаймі з літа 2020 року, але цього сезону більше сидить на лаві запасних (6 матчів у сезоні, 1 асист).

Також у його активі 17 матчів за збірну Сербії, у складі якої забив 2 м'ячі. Transfermarkt оцінює атакуючого півзахисника у 2,8 млн євро.

Нагадаємо Суркіс спростував інтерес Динамо до Шевченка.