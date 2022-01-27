Шевченко веде переговори з Дженоа щодо розірвання контракту

Українець не готовий відмовитись від компенсації

Колишній головний тренер Дженоа Андрій Шевченко найближчим часом може розірвати контракт з італійським клубом.

Про це повідомляє Sport.pl.

Український клуб веде переговори з керівництвом грифонів щодо розриву угоди.

Переговори йдуть досить повільно, адже Шевченко хоче отримати всю отриману суму, а от у Дженоа так не рахують.

Нагадаємо, у ЗМІ була інформація про те, що українець може отримати близько 10 мільйонів євро компенсації за дострокове розірвання контракту.

Зазначається, якщо Шевченко отримає половину суми від грифонів, то погодиться очолити збірну Польщі з нижчою зарплатою. Зараз Польський футбольний союз запропонував українцеві оклад у розмірі 2,5 млн. євро на рік.

Раніше повідомлялося, що збірна Польщі отримає нового тренера 31 січня.