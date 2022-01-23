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Нового головного тренера збірної Польщі буде представлено 31 січня

Сьогодні 08:09 693 0
Українець має очолити збірну Польщі
Нового головного тренера збірної Польщі буде представлено 31 січня
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша повідомив, що нового головного тренера національної збірної буде представлено 31 січня на Національному стадіоні.

Про це повідомляє Sportowe Fakty.

Головними кандидатами на посаду називаються  Андрій Шевченко та Адам Навалка, проте в українця більше шансів здобути цю посаду.

Польська футбольна спілка має вирішити питання із зарплатою Андрія Миколайовича, який хоче отримувати в районі 2,3-2,5 млн євро.

Зараз розглядається модель, аналогічна тій, що була у Шевченка у збірній України, де з 3 млн доларів зарплати УАФ платила лише 720 тисяч, решту коуч отримував від спонсорів.

Є проблема із розірванням контракту українця із Дженоа. Він не хоче відмовлятися від грошей, які йому належать за контрактом з італійським клубом, що діє до червня 2024 року. Це понад 6 млн. євро, а також компенсація за достроковий розрив контракту. Шевченко може стати найоплачуванішим тренером збірної Польщі в історії.

Повідомляється, що дружина Шевченка, Крістен Пазік, має польське походження, тому їхній син, 14-річний Крістіан, який займається футболом, може у майбутньому виступати за збірну Польщі.

Також зазначається, що 24 березня збірна Польщі гратиме стиковий матч у відборі на ЧС-2022 проти Росії. Шевченка може бути зацікавлений почати працювати з принципового матчу у Москві.

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