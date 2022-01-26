Петраков перегляне збори клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков вирушив до Туреччини, де відбувається підготовка клубів до сезону.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у коментарі Футбол 1.
"Петраков вирушить до Туреччини, де відбуваються збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України.
Він особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", - розповів Павелко.
Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.