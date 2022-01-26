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Петраков перегляне збори клубів УПЛ

Сьогодні 19:54 202 0
Петраков хоче особисто спостерігати за тренувальним процесом.
Петраков перегляне збори клубів УПЛ
#Андрій Павелко, #Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вирушив до Туреччини, де відбувається підготовка клубів до сезону.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у коментарі Футбол 1.

"Петраков вирушить до Туреччини, де відбуваються збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України.

Він особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", - розповів Павелко.

Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.

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