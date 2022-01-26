Петраков перегляне збори клубів УПЛ

Петраков хоче особисто спостерігати за тренувальним процесом.

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вирушив до Туреччини, де відбувається підготовка клубів до сезону.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у коментарі Футбол 1.

"Петраков вирушить до Туреччини, де відбуваються збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України. Він особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", - розповів Павелко.

Нагадаємо, ФІФА анулювала жовті картки гравців збірної України перед матчем проти Шотландії.