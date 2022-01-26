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Інтер узгодив оренду партнера Маліновського

Сьогодні 17:56 216 0
Інтер узгодив оренду захисника Аталанти
Інтер узгодив оренду партнера Маліновського
#Аталанта, #Гозенс, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Інтер узгодив з Аталантою оренду Робіна Гозенса.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у Twitter.

Орендна угода укладена з подальшим зобов'язанням викупу за 25 млн євро.

Умови особистого договору вже узгоджені, договір набуде чинності негайно.

Наразі Гозенс відновлюється від травми. Цього сезону гравець встиг провести за Аталанту вісім матчів у всіх турнірах і забив два голи.

Раніше Аталанта оголосила про підписання Бога.

Нагадаємо, Гасперіні дав добро на стажування Петракова в Аталанті.

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