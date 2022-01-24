Українець проведе декілька днів у Бергамо

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні дав добро на приїзд головного тренера збірної України Олександра Петракова до клубу.

Про це повідомляє Meta-ratings.

Українець кілька днів спостерігатиме за тренувальним процесом команди з Бергамо.

Домовленість про стажування майже досягнута.

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6 лютого на Аталанту чекає матч чемпіонату Італії проти Кальярі, потім чвертьфінал Кубка Італії проти Фіорентини (9 лютого). Також у підопічних Гасперіні до 20 лютого будуть домашні матчі з Ювентусом (13 лютого) та з Олімпіакосом у Лізі Європи (17 лютого).

Нагадаємо, збірна України готуватиметься до матчу з Шотландією у Києві.