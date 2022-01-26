Молодіжка Динамо не дограла матч через масову бійку

Матч завершився достроково

Джерело - Чемпіон.

Юнацька команда Динамо провела другий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині.

Підопічні Ігоря Костюка зіграли внічию з турецьким Антальяспором - 2:2.

Арбітр був змушений давати достроковий фінальний свисток через масову сутичку гравців. Наприкінці матчу Самба Діалло втік ледь не з центру поля до воріт та пробив повз воротаря, але радість сенегальця виявилася передчасною, оскільки арбітр зафіксував офсайд у Самби. Динамівці були дуже обурені цим рішенням рефері, навіть Ігор Костюк прибіг, аби виказати своє невдоволення. Апогеєм же всього стали емоції Діалло, конфлікт якого з суперником спровокував масову бійку на полі.

В підсумку, було вирішено не догравати останні хвилини зустрічі, й матч завершився результативною нічиєю – 2:2.

Контрольний матч

26 січня

Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2

Голи: 0:1 - 36 Демір, 1:1 - 53 Попов, 2:1 - 77 Царенко, 2:2 - 86 Демір

Динамо U19 (перший тайм): Ігнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Єременко – Мельниченко, Василець, Гаджук, Мегді, Кремчанін (Лєднєв, 35) – Уваров.

Динамо U19 (другий тайм): Погорілий – Малиш, Дячук, Філатов, Танчак – Яцик, Царенко, Скрипник, Діалло, Слесар – Попов.

Нагадаємо, Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо.