Головне
Динамо переграло Мурсію у контрольному матчі
Вчора 19:52 1098
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати
Сьогодні 18:07 12109
Коноплянка розірве контракт з Шахтарем
Сьогодні 15:51 459
Якщо Польща пройде Росію, в Україні Шеву будуть носити на руках
Сьогодні 15:36 952 2
Верховна Рада ухвалила законопроект Про антидопінгову діяльність у спорті
Сьогодні 15:06 187
Лесюк - у ТОП-6 чемпіонату Європи в Арбері
Сьогодні 13:12 607
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі
Сьогодні 12:00 6756
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 10:38 15031 2
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:19 15178
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Вчора 23:24 29193
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Молодіжка Динамо не дограла матч через масову бійку

Сьогодні 17:13 596 0
Матч завершився достроково
Молодіжка Динамо не дограла матч через масову бійку
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Юнацька команда Динамо провела другий контрольний матч на тренувальному зборі в Туреччині.

Підопічні Ігоря Костюка зіграли внічию з турецьким Антальяспором - 2:2.

Арбітр був змушений давати достроковий фінальний свисток через масову сутичку гравців. Наприкінці матчу Самба Діалло втік ледь не з центру поля до воріт та пробив повз воротаря, але радість сенегальця виявилася передчасною, оскільки арбітр зафіксував офсайд у Самби. Динамівці були дуже обурені цим рішенням рефері, навіть Ігор Костюк прибіг, аби виказати своє невдоволення. Апогеєм же всього стали емоції Діалло, конфлікт якого з суперником спровокував масову бійку на полі.

В підсумку, було вирішено не догравати останні хвилини зустрічі, й матч завершився результативною нічиєю – 2:2.

Контрольний матч

26 січня

Динамо U19 – Антальяспор U19 – 2:2

Голи: 0:1 - 36 Демір, 1:1 - 53 Попов, 2:1 - 77 Царенко, 2:2 - 86 Демір

Динамо U19 (перший тайм): Ігнатенко – Бенедюк, Опанасенко, Балаба, Єременко – Мельниченко, Василець, Гаджук, Мегді, Кремчанін (Лєднєв, 35) – Уваров.

Динамо U19 (другий тайм): Погорілий – Малиш, Дячук, Філатов, Танчак – Яцик, Царенко, Скрипник, Діалло, Слесар – Попов.

Нагадаємо, Манчестер Сіті цікавився 19-річним нападником Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Організатори Олімпіади роздають презервативи учасникам Ігор Організатори Олімпіади роздають презервативи учасникам Ігор 5370 2
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 15031 2
Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі Ісмаїл Сіллах: Регулярно стикався з расизмом в Маріуполі 6756
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 29193
Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати Чемпіонат Європи-2022 з гандболу: календар, результати 12109
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 15178
Рекомендуємо