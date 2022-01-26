Баварія перехопить трансферну ціль Інтера

Джерело - sport.ua.
Баварія близька до підписання на правах вільного агента захисника Боруссії Менхенгладбах Маттіаса Гінтера.
Про це повідомляє Sky Germany.
Контракт гравця закінчується наприкінці сезону.
Раніше Гінтер активно вів переговори з Інтером, але зараз у боротьбу втрутилася Баварія, і вже чемпіони Німеччини вирвалися у фаворити у боротьбі за гравця.
Цього сезону на рахунку Гінтера 20 матчів за Боруссію Менхенгладбах у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного захисника оцінюється у 24 мільйони євро.
Нагадаємо, Баварія хоче підписати Крістенсена.