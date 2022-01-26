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Баварія перехопить трансферну ціль Інтера

Сьогодні 17:29 187 0
Оборонець може змінити клуб
Баварія перехопить трансферну ціль Інтера
#Баварія, #Боруссія Менхенгладбах, #Гінтер, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Баварія близька до підписання на правах вільного агента захисника Боруссії Менхенгладбах Маттіаса Гінтера.

Про це повідомляє Sky Germany.

Контракт гравця закінчується наприкінці сезону.

Раніше Гінтер активно вів переговори з Інтером, але зараз у боротьбу втрутилася Баварія, і вже чемпіони Німеччини вирвалися у фаворити у боротьбі за гравця.

Цього сезону на рахунку Гінтера 20 матчів за Боруссію Менхенгладбах у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного захисника оцінюється у 24 мільйони євро.

Нагадаємо, Баварія хоче підписати Крістенсена.

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