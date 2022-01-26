Баварія перехопить трансферну ціль Інтера

Оборонець може змінити клуб

Баварія близька до підписання на правах вільного агента захисника Боруссії Менхенгладбах Маттіаса Гінтера.

Про це повідомляє Sky Germany.

Контракт гравця закінчується наприкінці сезону.

Раніше Гінтер активно вів переговори з Інтером, але зараз у боротьбу втрутилася Баварія, і вже чемпіони Німеччини вирвалися у фаворити у боротьбі за гравця.

Цього сезону на рахунку Гінтера 20 матчів за Боруссію Менхенгладбах у всіх турнірах. Трансферна вартість 28-річного захисника оцінюється у 24 мільйони євро.

Нагадаємо, Баварія хоче підписати Крістенсена.