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Баварія хоче підписати Крістенсена на заміну Зюле

Сьогодні 11:16 127 0
Німецький фулбек відмовився продовжувати контракт з мюнхенцями
Баварія хоче підписати Крістенсена на заміну Зюле
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Зюле, #Крістіансен, #Челсі

Джерело - Goal.com.

Баварія має намір підсилити оборону після рішення центрального захисника Нікласа Зюле про те, що він не продовжуватиме контракт і піде влітку.

Про це повідомляє Goal.com.

Мюнхенський клуб хоче підписати захисника Челсі Андреаса Крістенсена йому на заміну.

Контракт данця теж спливає влітку 2022 року, він може залишити лондонський клуб на правах вільного агента.

Челсі намагається домовитися з Крістенсеном, йому пропонують контракт на 4 роки, проте під час переговорів клуб зіштовхнувся з проблемами.

Раніше Баварія розібралася з Гертою в Бундеслізі.

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