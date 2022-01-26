Джерело - Футбол News.
Гравці молодіжної команди Шахтаря Ілля Гулько, Едуард Козік та Данило Гончарук знаходяться на перегляді в Маріуполі.
Про це розповів головний тренер приазовців Остап Маркевич.
"Нам потрібні ще 2-3 досвідчені, потужні і вже сформовані футболісти в середину поля, тому що ситуація складна, потрібно її витягувати. Думаю, до поновлення чемпіонату ці позиції будуть посилені. Нам пообіцяли, що все буде гаразд. Але їх ще нема з нами на зборах", - заявив фахівець.
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"Також до нас приєдналися молоді гравці із Шахтаря - Ілля Гулько, Едуард Козік та Данило Гончарук. Ми ще подивимося, але можна працювати, вони вже готові до роботи", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, Кудрик та Микицей покинули Маріуполь.