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Гулько, Козік та Гончарук з Шахтаря знаходяться на перегляді в Маріуполі

Сьогодні 15:52 130 0
Тренер приазовіців розповів про трансферні плани клубу
Гулько, Козік та Гончарук з Шахтаря знаходяться на перегляді в Маріуполі
#Гончарук, #Маріуполь, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Козік, #Гулько

Джерело - Футбол News.

Гравці молодіжної команди Шахтаря Ілля Гулько, Едуард Козік та Данило Гончарук знаходяться на перегляді в Маріуполі.

Про це розповів головний тренер приазовців Остап Маркевич.

"Нам потрібні ще 2-3 досвідчені, потужні і вже сформовані футболісти в середину поля, тому що ситуація складна, потрібно її витягувати. Думаю, до поновлення чемпіонату ці позиції будуть посилені. Нам пообіцяли, що все буде гаразд. Але їх ще нема з нами на зборах", - заявив фахівець.

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"Також до нас приєдналися молоді гравці із Шахтаря - Ілля Гулько, Едуард Козік та Данило Гончарук. Ми ще подивимося, але можна працювати, вони вже готові до роботи", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, Кудрик та Микицей покинули Маріуполь.

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