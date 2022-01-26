Гравці молодіжної команди Шахтаря Ілля Гулько, Едуард Козік та Данило Гончарук знаходяться на перегляді в Маріуполі.

Про це розповів головний тренер приазовців Остап Маркевич.

"Нам потрібні ще 2-3 досвідчені, потужні і вже сформовані футболісти в середину поля, тому що ситуація складна, потрібно її витягувати. Думаю, до поновлення чемпіонату ці позиції будуть посилені. Нам пообіцяли, що все буде гаразд. Але їх ще нема з нами на зборах", - заявив фахівець.