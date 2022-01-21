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Маріуполь повернув оборонця

Сьогодні 13:57 170 0
Олексій Биков повернувся в УПЛ
Маріуполь повернув оборонця
#Биков, #Маріуполь, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcmariupol.com.

Український центральний захисник Олексій Биков повернувся у Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба азовців.

Осінню частину сезону гравець провів в оренді в Болгарії - в Локомотиві з Пловдіва. За болгарську команду захисник провів 15 ігор у чемпіонаті (14 у стартовому складі) та 3 матчі у Лізі Конференції (один у стартовому складі).

Биков перейшов до Маріуполя влітку 2017 року в якості вільного агента. Футболіст провів за команду 61 матч у Прем'єр-лізі та став одним із лідерів азовців.

Раніше Кудрик покинув Маріуполь.

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